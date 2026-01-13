Негода і відключення світла: влада однієї з областей просить людей підготувати воду, теплі речі і зарядки

Зима. / © Pexels

У Львівській області очікуються різке похолодання, а також снігопади. Окрім того, через перебої з відключеннями світла може ускладнитися робота транспорту та комунальних служб. Мешканцям області радять обмежити перебування на вулиці.

Про це заявили у Львівській обласній військовій адміністрації.

“На території Львівської області - суттєве похолодання, сильні снігопади і погіршення погодних умов. У поєднанні з плановими відключеннями електрики це має комплексний вплив на функціонування життєво важливих систем. Зокрема, транспортного сполучення і об’єктів комунального господарства”, - наголосили в ОВА.

У зв’язку з погіршенням погодних умов мешканцям Львівщини рекомендують:

обмежити перебування на вулиці під час сильних снігопадів і морозів;

за можливості утриматися від поїздок у період негоди, завчасно планувати маршрути та враховувати можливі затримки;

надавати перевагу громадському транспорту;

завчасно подбати про запас води, зарядні пристрої та теплі речі.

Жителів Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, 11 січня мер Львова Андрій Садовий звернувся до мешканців міста. Він попросив львів’ян, за можливості не користуватися власними транспортними засобами. Зі слів міського голови, через сильні опади комунальні служби працюють без упину.

Раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький також зробив важливу заяву, закликавши перевести підприємства, установи та організації на дистанційний режим роботи. Виняток, з його слів, лише об’єкти критичної інфраструктури.

