- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
"Навіть кури подорожують, а я ні": Мережу підірвало відео львів’янки, яка везла птахів в купе УЗ
Дівчина каже, що виховує птахів з їхнього дитинства.
Мешканка Львова Оксана здивувала соцмережі історією про подорож на потязі зі своїми домашніми улюбленцями. З’ясувалось, що це не кіт або собака, а домашні півень та курка.
Відповідним відео поділилась користувачка під ніком kuriacha.maty в ТікТок.
Незвичайні домашні улюбленці
Дівчина розповіла, що живе зі своїми улюбленцями у квартирі на восьмому поверсі й багато подорожує. Зазвичай мандрівники використовують автомобіль, проте цього разу довелося переміщатись потягом «Укрзалізниці».
«Коли навіть кури подорожують, а ти ні. Більше про моє життя з курочками в квартирі», — підписала відео дівчина.
Як відреагували підписники
Думки користувачів мережі традиційно розділились:
«Певен, сусіди дуже раді таким домашнім тваринам)».
«Зате пасажири не проспали зупинку».
«Нема слів. Вже зовсім тю-тю».
«Перші дзвіночки, звернутись до лікаря».
«Ваші курочки виглядають чистіше, аніж деякі люди».
«Що лікарі кажуть? прогрес? регрес?».
«Навіть кури подорожують, а я ні».
«Я би теж зайшла в гості в купе».
Раніше ми вже писали про дівчину Оксану, яка оселила у квартирі домашнього півня, який став для неї повноцінним улюбленцем і компаньйоном.