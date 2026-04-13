"Навіть кури подорожують, а я ні": Мережу підірвало відео львів’янки, яка везла птахів в купе УЗ

Дівчина каже, що виховує птахів з їхнього дитинства.

Світлана Несчетна
Дівчина з курочкой та півником у купе

Дівчина з курочкой та півником у купе / © скриншот з відео

Мешканка Львова Оксана здивувала соцмережі історією про подорож на потязі зі своїми домашніми улюбленцями. З’ясувалось, що це не кіт або собака, а домашні півень та курка.

Відповідним відео поділилась користувачка під ніком kuriacha.maty в ТікТок.

Незвичайні домашні улюбленці

Дівчина розповіла, що живе зі своїми улюбленцями у квартирі на восьмому поверсі й багато подорожує. Зазвичай мандрівники використовують автомобіль, проте цього разу довелося переміщатись потягом «Укрзалізниці».

«Коли навіть кури подорожують, а ти ні. Більше про моє життя з курочками в квартирі», — підписала відео дівчина.

Як відреагували підписники

Думки користувачів мережі традиційно розділились:

Коментарі користувачів про курочок у купе / © скриншот з відео

Коментарі користувачів про курочок у купе / © скриншот з відео

  • «Певен, сусіди дуже раді таким домашнім тваринам)».

  • «Зате пасажири не проспали зупинку».

  • «Нема слів. Вже зовсім тю-тю».

  • «Перші дзвіночки, звернутись до лікаря».

  • «Ваші курочки виглядають чистіше, аніж деякі люди».

  • «Що лікарі кажуть? прогрес? регрес?».

  • «Навіть кури подорожують, а я ні».

  • «Я би теж зайшла в гості в купе».

Раніше ми вже писали про дівчину Оксану, яка оселила у квартирі домашнього півня, який став для неї повноцінним улюбленцем і компаньйоном.

