Напад на ансамбль "Гуцулія" в Шептицькому: ще трьох дівчат притягнуто до відповідальності

Напад на артистів "Гуцулії" в Шептицькому / © скриншот з відео

Поліцейські Львівщини притягнули до відповідальності ще трьох неповнолітніх дівчат, які на АЗС у місті Шептицькому напали на учасників ансамблю «Гуцулія». Двом учасницям події 17 років, ще одній — 15. Усі вони місцеві мешканки.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

На одну із 17-річних дівчат складено адмінпротоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).

Санкції цих статей передбачають накладення штрафу, громадські або виправні роботи та навіть адмінарешт на 15 діб.

Окрім цього, на законних представників двох інших дівчат та 17-річного жителя Шептицького складено адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Також на двох дорослих осіб, які придбали алкоголь та передали його дітям, складено адміністративні протоколи за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

Усім їм загрожує штраф.

Матеріали щодо адміністративних правопорушень передано до суду.

Нагадаємо, раніше поліція встановила особи чотирьох хуліганів, які на АЗС у Шептицькому напали на учасників ансамблю «Гуцулія». Це молоді хлопці: двом — по 21 рік, іншим — 17 і 18 років.