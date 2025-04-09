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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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123
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1 хв

Надзвичайні квітневі заморозки: в одному з регіонів оголосили червоний рівень небезпеки

В Львівську область прийдуть заморозки.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Львові

У Львові та області оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

В нічні та ранкові години 9-11 квітня у Львові температура впаде до -5°…-7°, а в Львівській області і до -10°.

Через аномальне похолодання оголошено III (червоний) рівень небезпеки.

Нагадаємо, синоптикиня шокувала датою, до якої триматиметься зимова погода.

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