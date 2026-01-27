Над Львовом кружляв російський дрон з камерою: чи був удар

Російський безпіплотник

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Над Львовом вдень 27 січня на низькій висоті кружляв російський безпілотник, обладнаний камерою. Дрон був локаційно втрачений і минулося без наслідків.

Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Попередньо, над Львовом зафіксували ворожий безпілотник. Летить дуже низько. Перебувайте в укриттях», — закликав спершу Козицький.

Реклама

Водночас моніторингові пабліки стверджували, що безпілотник із камерою долетів аж до центру Львова, і сканував усе місто. Припускається, що це може бути розвідувальний БпЛА.

«Погода сьогодні точно не на боці наших сил ППО. Ускладнює візуальну фіксацію шахеда туман над містом», — написав у Мережі депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Він також повідомив, що російські війська від ранку 27 січня активно здійснюють розвідку на заході України. Депутат закликав з максимальною увагою реагувати на можливі повітряні тривоги та обов’язково прямувати до укриття.

Згодом Козицький повідомив, що російський БпЛА був локаційно втрачений.

Реклама

«Причиною повітряної тривоги у низці районів Львівської області був ворожий безпілотник. Локаційно — втрачений. Обійшлося без наслідків», — написав голова ОВА.

Зауважимо, моніторингові канали також звернули увагу жителів Кременчука Полтавської області, що розвідувальний дрон сканує Кременчуцьку ГЕС у Світловодську.

Атака на Львівщину 27 січня

Нагадаємо, вранці 27 січня російські дрони атакували інфраструктурний об’єкт поблизу Бродів на Львівщині, що спричинило масштабну пожежу нафтопродуктів та сильне задимлення. Минулося без жертв, проте через забруднення повітря та перевищення рівня оксиду вуглецю у селі Смільне, у Бродах скасували навчання у школах, а мешканців закликали зачинити вікна й не виходити на вулицю. Наразі фахівці контролюють рівень шкідливих речовин у повітрі, запевняючи, що радіаційний фон залишається в нормі.