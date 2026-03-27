Бійка (ілюстративвне фото)

Реклама

На Львівщині поліція відкрила кримінальну справу через побиття 46-річного ветерана. Постраждалий є учасником бойових дій і тривалий час перебував у російському полоні.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції Львівської області.

Як зазначили правоохоронці, інцидент стався 17 березня близько 22:30 у Городку на вулиці Авіаційній. Під час раптового конфлікту невідома особа завдала чоловікові тілесних ушкоджень. Вже 18 березня потерпілий звернувся із заявою до поліції.

Реклама

«За фактом розпочато кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування, призначені експертизи», — зазначили у поліції.

Оперативники кримінальної поліції та слідчі того ж дня встановили особу чоловіка, на якого вказав заявник. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець — військовослужбовець, який на момент конфлікту перебував у відпустці.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі у справі триває досудове розслідування та проводяться необхідні експертизи для встановлення всіх обставин події. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Реклама

