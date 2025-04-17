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- Львів
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На Львівщині жінка тягла вулицею кота на повідці: як її покарають
На зауваження людей жінка нецензурно висловлювалася.
Поліцейські Львівщини встановили особу жінки, яка тягла кота на повідці вулицями Винників. За цим фактом здійснюється перевірка, вирішується питання щодо притягнення її до відповідальності.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому жінка тягла вулицею кота на повідці. Тварина пручалась, проте власниця на це не реагувала, а на зауваження перехожих відповідала нецензурною лайкою. Подія сталась у місті Винники», — кажуть правоохоронці.
За цим фактом поліцейські розпочали перевірку. Особу жінки встановлено — нею виявилась 61-річна місцева мешканка. Вирішується питання щодо притягнення її до відповідальності.
Нагадаємо, 15 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 2351, який вносить понад 60 правок у законодавство щодо захисту тварин
За знущання над твариною — штраф від 3 400 до 8 500 гривень, або адміністративний арешт до 15 діб. Дозволили забирати тварину, якщо з нею жорстоко поводяться.
Якщо тварина загинула або людина поширювала заклики до насильства над тваринами — це порушення Кримінального кодексу. Карається обмеженням волі від 1 до 3 років, або позбавлення волі на строк 2 до 3 з вилученням тварини. Ті самі дії у присутності неповнолітнього, від 3 до 5 років. Вбивство з особливою жорстокістю карається позбавленням волі від 5 до 8 років.