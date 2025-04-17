На Львівщині жінка тягла вулицею кота на повідці: як її покарають

Жінка знущалася з кота / © Pixabay

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Поліцейські Львівщини встановили особу жінки, яка тягла кота на повідці вулицями Винників. За цим фактом здійснюється перевірка, вирішується питання щодо притягнення її до відповідальності.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому жінка тягла вулицею кота на повідці. Тварина пручалась, проте власниця на це не реагувала, а на зауваження перехожих відповідала нецензурною лайкою. Подія сталась у місті Винники», — кажуть правоохоронці.

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За цим фактом поліцейські розпочали перевірку. Особу жінки встановлено — нею виявилась 61-річна місцева мешканка. Вирішується питання щодо притягнення її до відповідальності.

Нагадаємо, 15 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 2351, який вносить понад 60 правок у законодавство щодо захисту тварин

За знущання над твариною — штраф від 3 400 до 8 500 гривень, або адміністративний арешт до 15 діб. Дозволили забирати тварину, якщо з нею жорстоко поводяться.

Якщо тварина загинула або людина поширювала заклики до насильства над тваринами — це порушення Кримінального кодексу. Карається обмеженням волі від 1 до 3 років, або позбавлення волі на строк 2 до 3 з вилученням тварини. Ті самі дії у присутності неповнолітнього, від 3 до 5 років. Вбивство з особливою жорстокістю карається позбавленням волі від 5 до 8 років.