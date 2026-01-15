На Львівщині засудили жінку, бо вона двічі виходила заміж: що сталось

Жінка двічі виходила заміж, щоб вивести чоловіків за кордон / © pexels.com

На Львівщині винесли вирок жінці, яка перетворила власну інвалідність на бізнес. Мешканка Мостищини двічі укладала фіктивні шлюби з військовозобов'язаними чоловіками, аби ті могли безперешкодно виїхати з України.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

Схема перша: «молодята» на пішохідному переході

Як встановило слідство, жителька Львівщини, маючи ІІІ групу інвалідності, вирішила скористатися своїм правом на виїзд за кордон у супроводі чоловіка. У квітні 2023 року вона знайшла першого «клієнта». Пара офіційно зареєструвала шлюб у Городку, а вже за півтора місяця вирушила до кордону.

15 червня 2023 року «подружжя» прибуло до пішохідного переходу «Шегині». Жінка пред'явила документи про інвалідність та свідоцтво про шлюб, що дало змогу чоловікові легально перетнути кордон. О 17:36 вони вийшли за межі України, але вже о 19:03 жінка повернулася додому сама — її «чоловік» до країни більше не приїжджав.

Схема друга: швидке розлучення та новий «коханий»

Невдовзі після першого успішного переправлення жінка розірвала попередній шлюб і розпочала пошук наступного кандидата. У грудні 2023 року вона знову пішла під вінець — цього разу в Дрогобичі.

Діючи за відпрацьованим сценарієм, у травні 2024 року жінка знову з’явилася на пункті пропуску «Шегині» з новим «обранцем». Як і минулого разу, чоловік залишився за кордоном, а «дружина» за дві години повернулася до України.

Позиція суду та «щире каяття»

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що діяла умисно, а шлюби були фіктивними і мали на меті лише організацію незаконного виїзду чоловіків. Жінка щиро розкаялася та просила суд про поблажливість.

Суд врахував пом'якшувальні обставини:

жінка раніше не була судимою;

має ІІІ групу інвалідності;

самотужки виховує малолітню дитину;

активно сприяла розкриттю злочинів.

Вирок суду

Мостиський районний суд визнав жінку винною за частинами 1 та 2 статті 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене повторно).

Рішення суду:

За сукупністю злочинів призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі .

Позбавити права обіймати посади, пов'язані з перетинанням кордону, на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України замінити реальний термін іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомогла своєму близькому родичу двічі незаконно перетнути кордон.