Львів
433
1 хв

На Львівщині водій помер за кермом, автівка влетіла в пам’ятник

На Львівщині сталася аварія — водій помер за кермом. Автівка влетіла у бетонний пам’ятник.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Поліція Львівської області

У місті Шептицький на Львівщині сталася жахлива ДТП. Водій Toyota Camry раптово помер за кермом, автівка врізалася у пам’ятник.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького у Шептицькому.

«Водій автомобіля Toyota Camry, мешканець смт Добротвір (Добротвірська ТГ Шептицького району), 1962 року народження, несподівано знепритомів та помер, після чого автомобіль в’їхав у бетонний пам’ятник „Шахтар“, — йдеться у повідомленні.

Пасажирка автомобіля з того ж населеного пункту, отримала травми. Медики діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану скроневої ділянки зліва.

62-річну жінку госпіталізували до Шептицької центральної районної лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області у ДТП загинули двоє неповнолітніх — підлітки 14 та 16 років.

433
