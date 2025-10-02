- Дата публікації
-
Львів
- Львів
- Кількість переглядів
- 433
- Час на прочитання
- 1 хв
На Львівщині водій помер за кермом, автівка влетіла в пам’ятник
На Львівщині сталася аварія — водій помер за кермом. Автівка влетіла у бетонний пам’ятник.
У місті Шептицький на Львівщині сталася жахлива ДТП. Водій Toyota Camry раптово помер за кермом, автівка врізалася у пам’ятник.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького у Шептицькому.
«Водій автомобіля Toyota Camry, мешканець смт Добротвір (Добротвірська ТГ Шептицького району), 1962 року народження, несподівано знепритомів та помер, після чого автомобіль в’їхав у бетонний пам’ятник „Шахтар“, — йдеться у повідомленні.
Пасажирка автомобіля з того ж населеного пункту, отримала травми. Медики діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану скроневої ділянки зліва.
62-річну жінку госпіталізували до Шептицької центральної районної лікарні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.
