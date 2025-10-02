На Львівщині водій помер за кермом, автівка влетіла в пам’ятник

На місці аварії / © Поліція Львівської області

Реклама

У місті Шептицький на Львівщині сталася жахлива ДТП. Водій Toyota Camry раптово помер за кермом, автівка врізалася у пам’ятник.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького у Шептицькому.

Реклама

«Водій автомобіля Toyota Camry, мешканець смт Добротвір (Добротвірська ТГ Шептицького району), 1962 року народження, несподівано знепритомів та помер, після чого автомобіль в’їхав у бетонний пам’ятник „Шахтар“, — йдеться у повідомленні.

Пасажирка автомобіля з того ж населеного пункту, отримала травми. Медики діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану скроневої ділянки зліва.

62-річну жінку госпіталізували до Шептицької центральної районної лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області у ДТП загинули двоє неповнолітніх — підлітки 14 та 16 років.