На Львівщині у лісопосадці знайшли зниклого 18-річного хлопця: що кажуть у поліції

Лісопосадка / © unsplash.com

Реклама

Зниклого у четвер, 28 серпня, 18-річного мешканця села Замок на Львівщині, наступного дня знайшли мертвим.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Трагедія сталася у селі Замок на Жовківщині. 18-річний хлопець пішов з дому і не повернувся, мобільного телефону з собою не брав.

Реклама

Родичі звернулися до поліції, яка почала пошуки зниклого.

У поліції Львівщини розповіли, що вранці 29 серпня хлопця знайшли мертвим у місцевій лісопосадці.

Попередня версія трагедії — самогубство.

Нагадаємо, у Харкові в каналізаційному колекторі знайшли тіло підлітка, який напередодні зник безвісти. Його вбили та розчленували.