На Львівщині у лісопосадці знайшли зниклого 18-річного хлопця: що кажуть у поліції
У поліції Львівщини розповіли, що вранці 29 серпня хлопця знайшли мертвим у місцевій лісопосадці.
Зниклого у четвер, 28 серпня, 18-річного мешканця села Замок на Львівщині, наступного дня знайшли мертвим.
Про це повідомляє ZAXID.NET.
Трагедія сталася у селі Замок на Жовківщині. 18-річний хлопець пішов з дому і не повернувся, мобільного телефону з собою не брав.
Родичі звернулися до поліції, яка почала пошуки зниклого.
У поліції Львівщини розповіли, що вранці 29 серпня хлопця знайшли мертвим у місцевій лісопосадці.
Попередня версія трагедії — самогубство.
