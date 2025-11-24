- Дата публікації
Поблизу Львова у лісі знайшли мертвим зниклого 16-річного підлітка
Підліток зник учора, наразі обставини події встановлюються.
На Львівщині, у Винниківському лісі, у понеділок, 24 листопада, знайдено мертвим 16-річного підлітка.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Telegram.
«Попередньо встановлено, що він зник учора, після чого його розшукували рідні та правоохоронці. Сьогодні вночі підлітка знайшли у лісовому масиві поблизу Винників», — повідомив він.
Інших деталей трагедії наразі не відомо, обставини події встановлюються.
