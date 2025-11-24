ТСН у соціальних мережах

Львів
802
1 хв

Поблизу Львова у лісі знайшли мертвим зниклого 16-річного підлітка

Підліток зник учора, наразі обставини події встановлюються.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ліс

Ліс / © Pixabay

На Львівщині, у Винниківському лісі, у понеділок, 24 листопада, знайдено мертвим 16-річного підлітка.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Telegram.

«Попередньо встановлено, що він зник учора, після чого його розшукували рідні та правоохоронці. Сьогодні вночі підлітка знайшли у лісовому масиві поблизу Винників», — повідомив він.

Інших деталей трагедії наразі не відомо, обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові в каналізаційному колекторі знайшли тіло підлітка, який напередодні зник безвісти. Його вбили та розчленували.

802
