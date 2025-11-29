На Львівщині у будинку виявили мертвими жінку та двох дітей

У будинку вчаділи троє осіб / © pixabay.com

У Львівській області у приватному житловому будинку отруїлися чадним газом троє осіб. Серед них — двоє дітей.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

За даними відомства, жінка 1993 року народження, внаслідок отруєння загинула до приїзду бригади швидкої медичної допомоги

«Хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2014 року народження також померли до приїзду медиків», — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у будинку двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.

А у приватному будинку на Прикарпатті стався витік чадного газу, через що одномісячна дитина дістала отруєння. Постраждалу дитину терміново доправили до лікарні.