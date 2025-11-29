ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині у будинку виявили мертвими жінку та двох дітей

На місці рятувальники виявили трьох загиблих, серед них — двоє дітей. Причиною загибелі могло стати отруєння чадним газом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У будинку вчаділи троє осіб

У будинку вчаділи троє осіб / © pixabay.com

У Львівській області у приватному житловому будинку отруїлися чадним газом троє осіб. Серед них — двоє дітей.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

За даними відомства, жінка 1993 року народження, внаслідок отруєння загинула до приїзду бригади швидкої медичної допомоги

«Хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2014 року народження також померли до приїзду медиків», — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у будинку двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.

А у приватному будинку на Прикарпатті стався витік чадного газу, через що одномісячна дитина дістала отруєння. Постраждалу дитину терміново доправили до лікарні.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie