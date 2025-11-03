ТСН у соціальних мережах

Львів
82
1 хв

На Львівщині троє підлітків постраждали від вибуху невідомого предмета: подробиці

На Львівщині діти знайшли небезпечний предмет, який вибухнув просто в руках.

Наталія Магдик
У Львівській області у селі Суховоля, що входить до Зимноводської громади, стався вибух, унаслідок якого постраждали троє 14-річних підлітків.

Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook та у поліції Львівщини.

Як стало відомо, близько 17:15 троє підлітків — жителі Львова — перебували в гостях у свого знайомого з Суховолі. Під час дозвілля діти натрапили на невідомий предмет, який раптово вибухнув.

Унаслідок вибуху всі троє отримали хімічні опіки легкого ступеня — передпліч, живота та кистей рук. Постраждалих госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові. Медики оцінили їхній стан як задовільний, загрози життю немає.

Поліція Львівської області повідомила, що підліткам одразу надали медичну допомогу. Правоохоронці з відділу поліції №3 Львівського районного управління №2 з’ясовують усі обставини інциденту та походження вибухового предмета.

«14-річний мешканець Львівського району запросив у гості своїх однолітків зі Львова. Під час спільного дозвілля пролунав вибух, діти отримали легкі травми», — зазначили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Рятувальники та правоохоронці вкотре закликають громадян не торкатися невідомих чи підозрілих предметів, схожих на боєприпаси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в одному з житлових будинків Хмельницького 28 жовтня стався вибух, унаслідок якого постраждало п’ятеро людей.

