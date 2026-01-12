На Львівщині судили матір підлітка, який кинув сніжку в однокласницю

Гра в сніжки / © ТСН

У Городку Львівської області неповнолітній школяр штовхнув однокласницю та кинув у неї сніжку. За неналежне виконання батьківських обов’язків суд визнав винною його матір і оштрафував її на 850 гривень.

Про це йдеться у постанові Городоцького районного суду Львівської області, пише zaxid.net.

Інцидент стався 25 листопада 2025 року о 11:30 на території Городоцького навчально-виховного комплексу №2. Під час шкільної перерви неповнолітній син Христини Хлопіцької штовхнув 14-річну однокласницю та кинув у неї сніжку.

Мати хлопця на судове засідання не з’явилася і не повідомила про причини своєї відсутності.

Городоцький районний суд визнав Христину Хлопіцьку винною у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьківських обов’язків). Її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 850 грн та судовий збір — 665 грн.

Постанова набирає чинності через 15 днів після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі несплати штрафу його сума може бути стягнута примусово та подвоєна.

