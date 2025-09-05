На Львівщині суддя "відкупив" брата у ТЦК: фото, відео

ДБР проводить слідчі дії у судді / © Державне бюро розслідувань

На Львівщині суддя «відкупив» брата у ТЦК.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань та оприлюднило фото та відео.

«Працівники ДБР спільно з СБУ викрили суддю одного з районних судів Львівщини. Прокурори повідомили йому про підозру в отриманні хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію», — йдеться у повідомленні.

В ході процесуальних заходів працівники ДБР з’ясували, що суддя взяв від своєї племінниці 8 тисяч доларів США. За ці гроші він пообіцяв «домовитися» із посадовцями територіального центру комплектування, аби його двоюрідного брата не мобілізували до війська.

Використовуючи свої зв’язки, суддя забрав брата з приміщення ТЦК та СП без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доправив його до Львова.

Окрім цього, перевірка показала, що у декларації за 2024 рік суддя приховав частину майна своєї родини. Сума розбіжностей із реальними даними перевищує 7,5 мільйона гривень.

ДБР проводить слідчі дії / © Державне бюро розслідувань

ДБР проводить слідчі дії у судді / © Державне бюро розслідувань

Зараз за рішенням суду тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії, вилучаються докази злочинної діяльності.

Судді інкримінують отримання хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366-2 КК України). Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

