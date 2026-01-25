Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині – подробиці

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі народного депутата / © facebook/Ігор Зінкевич

Народний депутат України від партії “Слуга народу” Орест Саламаха загинув унаслідок ДТП у селі Сокільники на Львівщині.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За попередньою інформацією, після аварії політика намагалися реанімувати та терміново доправили до лікарні.

Згодом Зінкевич уточнив, що народний депутат Саламаха помер у лікарні – про смерть стало відомо близько 20:00.

На трагедію відреагував і голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. У своєму дописі він назвав загибель колеги великою втратою:

“Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким”.

Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія підтвердив загибель Саламахи.

“У результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати”.

Що відомо про Ореста Саламаху

Орест Саламаха / © Фото з відкритих джерел

Орест Саламаха – народний депутат України IX скликання від партії “Слуга народу”, обраний 2019 року за мажоритарним виборчим округом №121 у Львівській області як безпартійний. У Верховній Раді входив до фракції “Слуга народу” та працював членом Комітету з питань бюджету.

2020 року він також увійшов до ради Львівської обласної організації партії “Слуга народу”. Під час президентської кампанії 2019 року Саламаха був довіреною особою кандидата Володимира Зеленського.

До початку парламентської діяльності працював у будівельній компанії ТОВ “Буд Інвест Ком”, що належить його тестю. За цей час обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва, а згодом – директора підприємства.

Оресту Саламасі було 34 роки. Він був батьком трьох дітей.

