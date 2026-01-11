На Львівщині розшукали водія, який двічі переїхав собаку

Поліція затримала водія / © Національна поліція України

Патрульна поліція розшукала водія Nissan Qashqai, який переїхав собаку двома колесами поблизу Львова та поїхав з місця. Інцидент трапився у четвер, 8 січня, близько 17:00 на Львівщині в місті Пустомити.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Водій автомобіля Nissan Qashqai встановлений, відкрите кримінальне провадження», — йдеться у повідомленні.

Собаку передали в притулок для тварин, він перебуває під наглядом ветеринарів.

Нагадаємо, 9 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де водій наїхав на тварину.

За кермом автівки перебував 28-річний мешканець одного з сіл Львівського району.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Нагадаємо, правоохоронці Київської області розпочали перевірку за фактом оприлюднення у соціальних мережах матеріалів, що свідчать про жорстоке поводження з тваринами. Інцидент, який викликав обурення користувачів, стався у Білоцерківському районі.