На Львівщині прикутий до ліжка чоловік залишився сам у будинку через мобілізацію сина

Літній чоловік / © Hromadske.ua

Реклама

У селі Сасів Золочівського району Львівської області літній чоловік Йосиф Маліцький, прикований до ліжка залишився сам у будинку без догляду. Його єдиний син, який раніше піклувався про нього, був мобілізований.

Про це повідомляє hromadske.

Крім того, без нагляду залишилося велике домашнє господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

Реклама

Діловод Золочівської міської ради Віра Александрович повідомила, що син Йосифа, Володимир Маліцький, раніше мав відстрочку від мобілізації через догляд за батьком до 6 серпня і поновлював її кожні три місяці відповідно до продовження воєнного стану. Цього разу він не встиг зробити продовження відстрочки.

Староста села Михайло Гетьманчик пояснив, що Володимир не встиг подовжити відстрочку через затримку з оформленням довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності. Затримка виникла через реорганізацію управління соціального захисту: з 1 липня адміністрування соціальних виплат було передано від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.

Попри це, в інших документах, які Михайло надав до районного територіального центру комплектування (РТЦК), було зазначено стан батька та необхідність догляду за ним. Віра Александрович уточнила, що ці документи РТЦК не прийняв. Михайла відпустили додому, а згодом поштою надіслали повістку. В результаті 18 вересня 44-річний Володимир Маліцький прийшов до Золочівського РТЦК за повісткою і звідти додому вже не повернувся.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці психічно хвора жінка залишилася замкненою вдома сама після того, як її єдиного сина на вулиці затримали співробітники ТЦК та СП і доправили до центру комплектування.