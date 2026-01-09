На Львівщині повідомляють про можливі проблеми з газом після російської атаки — депутат

Газ

Після російської атаки на Львівщину у ніч проти 9 січня 2026 року стало відомо про можливі перебої з газопостачанням у селі Рудно.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За словами місцевих жителів, газу «практично немає»: полум’я на кухонних плитах ледь горить, газові котли згасають і не можуть знову запалитися через відсутність тиску в мережі.

Водночас офіційних повідомлень або підтверджень від газових служб щодо причин і масштабів проблеми наразі немає.

Також за попередньою неперевіреною інформацією від моніторингових каналів метою атаки росіян могло бути Стрийське газове родовище, а також підземне сховище газу.

© фото з соцмереж

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що над Львівська область спостерігається заграва. Деталі та можливий зв’язок цих подій із перебоями газопостачання та російською атакою уточнюються.

Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.