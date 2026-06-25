На Львівщині обвалилося гніздо лелек: одному пташеняті загрожує ампутація

Лелека (ілюстративне фото) / © pexels.com

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У гірському селі на Львівщині через велику вагу обвалилося гніздо лелек. Четверо пташенят, які були всередині, випали: частина з них застрягла в гілках дерев, а одне маля впало на землю.

Про стан птахів повідомив керівник львівського притулку «Домівка врятованих тварин».

Про пташину біду волонтери дізналися від місцевих жителів. Селяни розповіли, що на допомогу лелекам довго ніхто не зголошувався, тому вони вирішили діяти самостійно: вилазили на дерева, збирали пташенят по кущах і намагалися дбати про них удома. Коли волонтери прибули на місце, на залишках зруйнованого гнізда вони побачили дорослу самицю.

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«Вона прилетіла, а дому немає. І дітей немає. Вона сиділа абсолютно розгублена, самотня, на цих руїнах, не розуміючи, де її малюки і що сталося. Вони б уже фізично не змогли туди повернутися, навіть якби їх там і лишили… Цей німий розпач пташиної матері — найсумніша картина», — розповіли волонтери.

За інформацією притулку, лелеченята перебувають у різному стані. Найважчу травму отримав один із птахів — у нього відкритий перелом лапи. Через що кінцівку, найімовірніше, доведеться ампутувати.

«Попереду складні операції, боротьба за кожну лапку і крило, а потім довжелезна реабілітація. Ми зробимо все, щоб вони вижили», — запевнили у «Домівці врятованих тварин».

Волонтери пояснили, що гніздо обвалилося через велику вагу. Лелеки будують свої домівки роками, конструкції мокнуть під дощами й розростаються, а коли з’являються пташенята, старі опори ламаються від навантаження.

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У притулку закликали людей не бути байдужими, якщо вони бачать аварійні гнізда, які ледве тримаються на електричних стовпах.

«Телефонуйте у регіональні енергетичні служби за місцем проживання. Енергетики приїжджають зі спецтехнікою і абсолютно безкоштовно встановлюють на стовпи міцні, безпечні металеві платформи-укріплення. Це рятує мережу від замикань, а головне — життя пташиним родинам!» — зазначили у притулку.

Нагадаємо, у знаменитому лелечому гнізді Одарки та Грицика ввечері 20 травня вилупилося четверте пташеня. Малюк з’явився на світ о 21:58:08 і вже отримав ім’я — Ніка.

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