На Львівщині батько "помстився" вчителям своєї доньки за характеристику: що там було

На Львівщині чоловік влаштував дебош у ліцеї / © Freepik

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У Львівській області до 1 року пробаційного нагляду засудили чоловіка, який хуліганив у приміщенні ліцею.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини 24 грудня 2025 року прийшов до ліцею, в якому навчається його малолітня донька. Чоловік був нетверезий та у коридорі сварився із заступником директора ліцію та технічним працівником. Згодом педагоги закрилися у кабінеті навчального закладу, а чоловік почав бити кулаками по дверях. Вже на вулиці він побачив бруківку та почав нею кидати у вікно ліцею.

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На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що «причиною цього стала видача характеристики на його доньку, яка його не влаштовувала».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України. Йому присудили 1 рік пробаційного нагляду.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львівській області чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, напав на вулиці з ножем на жінку та чоловіка. Жінка від отриманих поранень померла у лікарні.