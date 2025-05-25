На Львівщині невідомий підірвав гранату посеред подвір'я

Граната. Ілюстративне фото / © УНІАН

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На Львівщині невідомий підірвав гранату просто на подвір’ї домогосподарства.

Про це передає поліція Львівської області.

Інцидент стався вночі, 25 травня, в одному з населених пунктів Шептицького району.

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Як встановили правоохоронці, вибухнула граната, тип та походження якої встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав, уламками був пошкоджений автомобіль, припаркований неподалік місця вибуху, а також вікна будинку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють зловмисника, який кинув гранату.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.

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