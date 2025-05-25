- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
На Львівщині невідомий підірвав гранату посеред подвір'я
На Львівщині вночі невідомий підірвав гранату.
На Львівщині невідомий підірвав гранату просто на подвір’ї домогосподарства.
Про це передає поліція Львівської області.
Інцидент стався вночі, 25 травня, в одному з населених пунктів Шептицького району.
Як встановили правоохоронці, вибухнула граната, тип та походження якої встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав, уламками був пошкоджений автомобіль, припаркований неподалік місця вибуху, а також вікна будинку.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють зловмисника, який кинув гранату.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.