ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині невідомий підірвав гранату посеред подвір'я

На Львівщині вночі невідомий підірвав гранату.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Граната. Ілюстративне фото

Граната. Ілюстративне фото / © УНІАН

На Львівщині невідомий підірвав гранату просто на подвір’ї домогосподарства.

Про це передає поліція Львівської області.

Інцидент стався вночі, 25 травня, в одному з населених пунктів Шептицького району.

Як встановили правоохоронці, вибухнула граната, тип та походження якої встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав, уламками був пошкоджений автомобіль, припаркований неподалік місця вибуху, а також вікна будинку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють зловмисника, який кинув гранату.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині жінка підірвала гранату у дворі сусідів, внаслідок чого загинула дитина.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie