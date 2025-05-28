На Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця ТЦК

Постраждалого військовослужбовця доправили до лікарні

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У місті Новий Розділ, що на Львівщині, група чоловіків напала на військовослужбовця територіального центру комплектування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Інцидент стався 21 травня, однак до поліції повідомлення надійшло 22-го. Заявник розповів, що в Новому Роздолі невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

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Співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління оперативно встановили особи всіх чотирьох нападників. Як з’ясувалося, це місцеві мешканці віком від 29 до 39 років.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури слідчі повідомили двом із зловмисників про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Розслідування триває, інші учасники нападу теж невдовзі можуть отримати підозру. Правоохоронці наголошують: за злочини проти військовослужбовців та представників державних структур передбачено сувору відповідальність згідно з законом.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Черкасах затримали двох чоловіків, які побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт в АТО і воював на Харківщині після початку повномасштабного вторгнення.