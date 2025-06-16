На Львівщині мобілізований вистрибнув з кузова вантажівки: деталі від поліції

Мобілізація / © ТСН.ua

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У Львівській області мобілізований житель Волинської області вистрибнув з кузова вантажівки під час перевезення на полігон. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Поліцейські встановлюють обставини травмування мобілізованого на Львівщині. Правоохоронці 12 червня отримали від медиків повідомлення про пацієнта, доправленого до однієї зі львівських лікарень у непритомному стані з відкритою черепно-мозковою травмою.

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За попередніми даними працівників Яворівського райвідділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажівки під час перевезення на полігон.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До слова, на початку червня військовий медик і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК та СП і намагалися мобілізувати, хоча той мав чинне бронювання. Проведені у ТЦК дні Замрій порівняв із російським полоном.

Нагадаємо, цього ж місяця у Києві зняли на відео, як на мосту Патона пасажир автобуса намагався втекти від працівників ТЦК, але застряг у вікні.

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