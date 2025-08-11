На Львівщині сталася пожежа у пансіонаті для літніх людей: що відомо про наслідки (фото)

Пожежа на Львівщині / © ДСНС

У селі Брюховичі на Львівщині в геріатричному пансіонаті сталася пожежа. Під час ліквідації займання рятувальники евакуювали 65 людей: 42 мешканців винесли з будівлі вручну, ще 23 вивели за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram.

Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. На місці події працювали 60 надзвичайників та 14 одиниць спеціальної техніки, які швидко приборкали вогонь і запобігли його поширенню.

Причини виникнення пожежі та всі обставини інциденту наразі з’ясовують правоохоронні органи.

Пожежа на Львівщині / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 13 липня у будинку для літніх людей Gabriel House в американському місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс спалахнула масштабна пожежа. Загинули дев’ятеро людей віком від 61 до 86 років, ще щонайменше 30 осіб отримали поранення.