Палицею по обличчю за мішок кукурудзи: фермер-«волонтер» на Львівщині побив старшу жінку і сам зняв «розправу» / © pixabay.com

Реклама

У Мережі поширили відео з Львівщини, на якому фермер б’є в обличчя долонею і палицею жінку, бо нібито вона поцупила з його поля мішок кукурудзи.

Запис опублікував регіональний пабліку «Буськ онлайн».

На самому відео є напис: «Олесько. Нова серія 2025. Злодії не святкують, у них свята немає». Можемо припустити, що ролик зняв сам фермер, аби похизуватися над «розправою» зі злодіями.

Реклама

На кадрах видно, як чоловік матюкається і свариться з жінкою, що вона нібито вкрала з його поля мішок кукурудзи. Далі він б’є її по лиці долонею, а потім гамселить палицею. Потім фермер починає ламати велосипеда жінки, яким вона везла той злощасний мішок. На лемент збіглися сусіди, які не дали нападнику продовжити розправу.

Увага. Відео містить сцени насильства 18+

Дата публікації 18:03, 20.10.25 Кількість переглядів 68 На Львівщині фермер напав і побив жінку за мішок кукурудзи - соцмережі (відео)

«Куди котиться цей світ? На полі, де родить українська земля, стався страшний випадок. Чоловік підняв руку на жінку — лише за те, що вона взяла один мішок кукурудзи, залишений після збору врожаю. Не вкрала з комори, не виносила з магазину — просто зібрала те, що залишилось на полі», — зазначають у пабліку «Буськ онлайн».

Там уточнили, що автором цього відео і особою, яка підняла руку на жінку є Михайло Ц., який позиціонує себе як волонтер.

Реклама

Офіційного повідомлення щодо інциденту від поліції наразі немає.

Користувачі соцмереж обурилися такими діями горе-фермера. В коментарях зауважують, що, можливо, жінка і вчинила неправильно, якщо дійсно зайшла на чуже поле без дозволу. Але це не дозволяє фермеру чинити самосуд.

Інші коментатори, які знають особисто цього фермера, зауважили, що, прикриваючись волонтерством, він нібито нерідко наживається на цьому.

Раніше ми писали, що селяни розікрали з поля 150 тонн картоплі.