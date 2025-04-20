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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
188
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1 хв

На Львівщині електропоїзд наїхав на пенсіонерку: подробиці трагедії

Постраждала загинула до приїзду медиків.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © Укрзалізниця

На Львівщині, неподалік села Болехівці, електричка «Трускавець–Київ» наїхала на пішохода. Трагедія сталася 19 квітня близько 18:48 на ділянці між станціями Верхні Гаї та Дрогобич.

Про це повідомили у Департаменті з цивільного захисту Львівської ОВА.

Потяг смертельно травмував літню мешканку села Дуліби. Жінці було 89 років. Від отриманих травм вона померла до прибуття медиків. Слідчі працюють над встановленням причин інциденту.

Нагадаємо, 2 квітня о 23:00 на перегоні «Щирець-Миколаїв» поблизу села Черкаси (Львівський район) потяг наїхав на чоловіка.

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