На Львівщині дідусь ошукав людей на майже 55,5 мільйона гривень

До суду Львівської області скерували обвинувальний акт проти 75-річного чоловіка, який протягом двох років ошукав десятки громадян, продаючи їм неіснуючі квартири. Сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

«У 2021-2023 роках 75-річний львів’янин, не маючи на це законних підстав, укладав з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку, який мав бути збудований в одному з сіл Львівського району. Він представлявся покупцям законним власником помешкань, надавав їм копії недійсних документів щоб переконати у своєму праві розпоряджатися цим нерухомим майном і одержував від них грошові кошти в якості повної або часткової (перший внесок) оплати за квартири», — йдеться у повідомленні.

У такий спосіб фігурант ошукав 36 громадян, нібито «продавши» їм 36 квартир. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень.

Чоловіка викрили слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

