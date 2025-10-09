- Дата публікації
На Львівщині дідусь ошукав людей на майже 55,5 мільйона гривень
75-річний чоловік вигадав аферу з нерухомістю і «заробив» понад 50 мільйонів гривень.
До суду Львівської області скерували обвинувальний акт проти 75-річного чоловіка, який протягом двох років ошукав десятки громадян, продаючи їм неіснуючі квартири. Сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
«У 2021-2023 роках 75-річний львів’янин, не маючи на це законних підстав, укладав з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку, який мав бути збудований в одному з сіл Львівського району. Він представлявся покупцям законним власником помешкань, надавав їм копії недійсних документів щоб переконати у своєму праві розпоряджатися цим нерухомим майном і одержував від них грошові кошти в якості повної або часткової (перший внесок) оплати за квартири», — йдеться у повідомленні.
У такий спосіб фігурант ошукав 36 громадян, нібито «продавши» їм 36 квартир. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень.
Чоловіка викрили слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.
За скоєне обвинуваченому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
