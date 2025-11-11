На Львівщині чоловік вигадав, як виїхати за кордон: як це закінчилось

На Львівщині покарали чоловіка через спробу втечі за кордон / © ТСН

У Львівській області на 68 тис. грн оштрафували чоловіка, який домовився із знайомим прикордонником, що той за хабар випустить його за кордон.

Про це йдеться у вироку Сокальського районного суду Львівської області.

За даними суду, наприкінці квітня 2025 року житель Львівщини домовився із своїм знайомим-прикордонником, що той його випустить за кордон. Він запропонував йому за це 6000 доларів.

Прикордонник через це звернувся до поліції та почав діяти під контролем правоохоронних органів. У травні 2025 року прикордонник та його знайомий зустрілись у Львові, щоб обговорити виїзд за кордон. Підсудний переконував знайомого, що йому потрібно виїхати з України, проте законних підстав для цього немає. За «допомогу» той пообіцяв прикордоннику 6000 доларів: 5000 — на пункті пропуску і 1000, коли той перетне кордон.

8 травня 2025 року підсудний прибув на пункт пропуску «Угринів» та передав прикордоннику частину коштів — 4600 доларів. Проте порушника одразу затримали.

На суді житель Львівщини провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 369 ч.1 КК України та оштрафував на 68 тис. грн. Хабар у розмірі 4600 доларів суд конфіскував у дохід держави.

