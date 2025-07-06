ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині чоловік став "в'язнем" ванної кімнати: курйозна історія від ДСНС

На Львівщині рятувальники визволяли чоловіка з ванної кімнати.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На Львівщині чоловік застряг у ванній кімнаті

На Львівщині чоловік застряг у ванній кімнаті / © Управління ДСНС у Львівській області

На Львівщині чоловік застряг у власній ванній кімнаті — між душовою кабіною та ванною і не міг вибратися самостійно. Визволяти його приїздили рятувальники.

Про це передає пресслужба ДСНС у Львівській області.

Інцидент стався у місті Новий Розділ на Львівщині. Чоловік застряг між душовою кабіною та ванною й не міг самостійно вибратися. Рятувальники за допомогою спецінструменту і підручних засобів вивільнили чоловіка та передали медикам. «В’язня» ванної кімнати госпіталізовано до місцевої лікарні.

Схожий інцидент трапився у Трускавці.

Там мешканка квартири затиснула руку між шафою та ліжком і не могла самостійно вибратися. На місце події прибули рятувальники. За допомогою спецінструменту вони надали доступ медикам і поліцейським, після чого звільнили руку жінки. Після огляду лікарів жінка відмовилася від госпіталізації.

/ © Управління ДСНС у Львівській області

© Управління ДСНС у Львівській області

Раніше повідомлялося, що у центрі Львова неадекватний чиновник кидався на людей.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie