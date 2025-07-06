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- Львів
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На Львівщині чоловік став "в'язнем" ванної кімнати: курйозна історія від ДСНС
На Львівщині рятувальники визволяли чоловіка з ванної кімнати.
На Львівщині чоловік застряг у власній ванній кімнаті — між душовою кабіною та ванною і не міг вибратися самостійно. Визволяти його приїздили рятувальники.
Про це передає пресслужба ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався у місті Новий Розділ на Львівщині. Чоловік застряг між душовою кабіною та ванною й не міг самостійно вибратися. Рятувальники за допомогою спецінструменту і підручних засобів вивільнили чоловіка та передали медикам. «В’язня» ванної кімнати госпіталізовано до місцевої лікарні.
Схожий інцидент трапився у Трускавці.
Там мешканка квартири затиснула руку між шафою та ліжком і не могла самостійно вибратися. На місце події прибули рятувальники. За допомогою спецінструменту вони надали доступ медикам і поліцейським, після чого звільнили руку жінки. Після огляду лікарів жінка відмовилася від госпіталізації.
Раніше повідомлялося, що у центрі Львова неадекватний чиновник кидався на людей.