На Львівщині чоловік став "в'язнем" ванної кімнати: курйозна історія від ДСНС

На Львівщині чоловік застряг у ванній кімнаті / © Управління ДСНС у Львівській області

Реклама

На Львівщині чоловік застряг у власній ванній кімнаті — між душовою кабіною та ванною і не міг вибратися самостійно. Визволяти його приїздили рятувальники.

Про це передає пресслужба ДСНС у Львівській області.

Інцидент стався у місті Новий Розділ на Львівщині. Чоловік застряг між душовою кабіною та ванною й не міг самостійно вибратися. Рятувальники за допомогою спецінструменту і підручних засобів вивільнили чоловіка та передали медикам. «В’язня» ванної кімнати госпіталізовано до місцевої лікарні.

Реклама

Схожий інцидент трапився у Трускавці.

Там мешканка квартири затиснула руку між шафою та ліжком і не могла самостійно вибратися. На місце події прибули рятувальники. За допомогою спецінструменту вони надали доступ медикам і поліцейським, після чого звільнили руку жінки. Після огляду лікарів жінка відмовилася від госпіталізації.

© Управління ДСНС у Львівській області

Раніше повідомлялося, що у центрі Львова неадекватний чиновник кидався на людей.