На Львівщині чоловік скоїв самоспалення після конфлікту з тещею: що з ним зараз

На Львівщині чоловік скоїв самоспалення

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У Львівській області трапилася трагедія — 51-річний чоловік наклав на себе руки. Він скоїв самоспалення, внаслідок якого загинув. Подія трапилася 7 червня в одному з сіл Стрийського району.

Про це повідомила поліція Львівської області.

На Львівщині чоловік скоїв самоспалення

В одному з сіл Стрийського району Львівської області 7 червня 51-річний чоловік скоїв акт самоспалення. За попередніми даними правоохоронців, близько 07:40 ранку після конфлікту з родичкою місцевий мешканець підпалив господарську споруду на території її ділянки, а потім поїхав до власного будинку.

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Там чоловік облився легкозаймистою рідиною та скоїв самоспалення.

Поліцейські групи оперативного реагування Стрийського районного управління поліції встигли врятувати чоловіка та доставити його до медиків.

Проте лікарі не змогли врятувати його життя. Він помер у реанімації.

За інформацією ZAXID.NET, подія трапилася у селі Бережниця Стрийської територіальної громади. Чоловік посварився зі своєю тещею, а згодом вирішив підпалити себе.

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У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що постраждалого госпіталізували з опіками 3-4 ступеню 98% тіла.

Трагедія на Київщині

Нагадаємо, що в місті Ірпінь на Київщині сталася трагедія: 52-річний чоловік, ймовірно, застрелив у голову свою 11-річну доньку, яка важко хворіла, після чого наклав на себе руки.

Тіла загиблих у будинку виявила сестра чоловіка, яка й викликала правоохоронців.

За фактом загибелі батька та дитини слідчі Бучанського районного управління поліції вже розпочали досудове розслідування за пунктами 1, 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

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