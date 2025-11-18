На Львівщині чоловік "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон: все закінчилось несподівано

Житель Львівщини намагався виїхати за кордон / © ТСН

У Львівській області на 11 900 грн оштрафували чоловіка, який підробив документи про «смерть» дружини та «народження» дитини, щоб мати можливість виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини у серпні 2025 року виготовив свідоцтва про смерть дружини та народження дитини, використавши печатки державної установи «Агенція державних послуг» Республіки Молдова. Чоловік вніс дані дружини та дитини, яких у нього ніколи не існувало, щоб мати можливість виїхати за кордон.

30 серпня 2025 року на пункті пропуску «Шегині» житель Львівщини показав підроблені документи, проте його викрили та не випустили з України.

Під час досудового слідства чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Жителя Львівщини суд визнав винним за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Його оштрафували на 11 900 грн.

