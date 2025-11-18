ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині чоловік "поховав" дружину, щоб виїхати за кордон: все закінчилось несподівано

Житель Львівщини вигадав історію про смерть дружини та народження дитини, щоб виїхати за кордон, як батько-одинак.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Кордон

Житель Львівщини намагався виїхати за кордон / © ТСН

У Львівській області на 11 900 грн оштрафували чоловіка, який підробив документи про «смерть» дружини та «народження» дитини, щоб мати можливість виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини у серпні 2025 року виготовив свідоцтва про смерть дружини та народження дитини, використавши печатки державної установи «Агенція державних послуг» Республіки Молдова. Чоловік вніс дані дружини та дитини, яких у нього ніколи не існувало, щоб мати можливість виїхати за кордон.

30 серпня 2025 року на пункті пропуску «Шегині» житель Львівщини показав підроблені документи, проте його викрили та не випустили з України.

Під час досудового слідства чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Жителя Львівщини суд визнав винним за ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України. Його оштрафували на 11 900 грн.

Нагадаємо, у Львівській області на 68 тис. грн оштрафували чоловіка, який домовився зі знайомим прикордонником, що той за хабар випустить його за кордон.

Дата публікації
Кількість переглядів
299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie