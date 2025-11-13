- Дата публікації
На Львівщині чоловік пограбував храм, покаявся та отримав суворе покарання
Житель Львівщині вкрав пожертви із скриньок у церкві та отримав суворий вирок суду.
У Львівській області до 6 років та 5 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який пограбував місцевий храм.
Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.
За даними суду, місцевий житель у с. Глинськ Львівської області у липні 2024 року пограбував місцевий храм. Він викрав із скриньок з пожертвами 5786 гривень.
На суді підозрюваний відмовився свідчити.
Представник релігійної громади розповів, що вони виявили розбиті скриньки для пожертв. Згодом підсудний сам зізнався у скоєному, проте переконував, що він не пригадує, як так сталось. Чоловік додав, що підозрюваний пообіцяв публічно перепросити перед громадою за скоєне, якщо заберуть заяву, проте так і не прийшов до храму.
Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 185 ККУ. Його засудили до 6 років позбавлення волі. Оскільки засуджений перебував на іспитовому терміні через інший злочин, то остаточне покарання - 6 років та 5 місяців позбавлення волі.
