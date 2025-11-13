ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

На Львівщині чоловік пограбував храм, покаявся та отримав суворе покарання

Житель Львівщині вкрав пожертви із скриньок у церкві та отримав суворий вирок суду.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
На Львівщині чоловік пограбував храм, покаявся та отримав суворе покарання

Житель Львівщини пограбував храм

У Львівській області до 6 років та 5 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який пограбував місцевий храм.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, місцевий житель у с. Глинськ Львівської області у липні 2024 року пограбував місцевий храм. Він викрав із скриньок з пожертвами 5786 гривень.

На суді підозрюваний відмовився свідчити.

Представник релігійної громади розповів, що вони виявили розбиті скриньки для пожертв. Згодом підсудний сам зізнався у скоєному, проте переконував, що він не пригадує, як так сталось. Чоловік додав, що підозрюваний пообіцяв публічно перепросити перед громадою за скоєне, якщо заберуть заяву, проте так і не прийшов до храму.

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 185 ККУ. Його засудили до 6 років позбавлення волі. Оскільки засуджений перебував на іспитовому терміні через інший злочин, то остаточне покарання - 6 років та 5 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні чоловіка засудили на 7 років в'язниці через крадіжку тонометра.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie