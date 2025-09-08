ТСН у соціальних мережах

Львів
167
2 хв

На Львівщині чоловік підпалив квартиру дружини, аби "помиритися": чим усе закінчилось

Чоловік, що хотів стати героєм для дружини, отримав реальний термін.

Наталія Магдик
Пожежа

Пожежа / © Facebook/Геннадій Труханов

У Бориславі Львівської області чоловік намагався «помиритися» з дружиною у дуже незвичний спосіб: він підпалив її квартиру, щоб потім самостійно загасити пожежу й постати в її очах героєм.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає видання Lviv.Media.

Як випливає з матеріалів справи, інцидент стався 10 березня. Двоє чоловіків розпивали алкоголь і в розмові вирішили «провчити» жінку, з якою один із них перебував у конфлікті. Чоловік розповів приятелю, що посварився зі своєю цивільною дружиною, й запропонував підпалити її квартиру.

Разом вони розробили план: придбати пальне, підпалити оселю, а сам «ображений чоловік» мав би героїчно загасити полум’я й таким чином відновити стосунки з жінкою.

Задля цього вони взяли каністру, на заправці купили бензин і вирушили до будинку, де мешкала жінка. На місці виконавець облив бензином вікно квартири й підпалив його, а його спільник тим часом стояв осторонь і чекав на момент, коли зможе «увійти в роль рятівника».

Проте план не спрацював: сусіди помітили займання й самостійно загасили пожежу ще до того, як «герой» встиг наблизитися до вікна. У результаті пошкоджено було лише частину вікна та стіни, але до масштабних руйнувань або жертв справа не дійшла.

У суді чоловік визнав провину, пояснивши, що діяв на емоціях і розкаюється у скоєному. Він також повідомив, що власним коштом уже розпочав ремонт у квартирі, аби відшкодувати збитки.

«Коли він підійшов до вікна, то пожежу вже загасили сусіди. В скоєному щиро розкаюється», — йдеться у поясненнях, наведених у вироку.

Суд призначив безпосередньому виконавцю покарання — 3 роки і 1 місяць позбавлення волі. Його товариша, який допомагав реалізувати план, засудили до одного року випробувального терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як помиритися з дружиною, коханою після сварки. Є сім важливих та дієвих кроків, дотримуючись яких, можна врятувати стосунки.

167
