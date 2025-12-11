Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Вже 24 грудня частину об’єктів державного підприємства «Львіввугілля» планують від’єднати від електропостачання через значну заборгованість за світло. Під можливе відключення потрапляє й санаторій «Ровесник», у якому зараз проживає близько 120 внутрішньо переміщених осіб.

Про ситуацію повідомили у «Львівобленерго» 11 грудня.

Чому ухвалили рішення про відключення

Електропостачальник ДПЗД «Укрінтеренерго» звернувся до оператора системи розподілу з вимогою припинити електропостачання боржнику.

Реклама

«На вимогу електропостачальника, державного підприємства ДПЗД „Укрінтеренерго“ (постачальник „останньої надії“), на 24 грудня 2025 року заплановане відключення об’єктів іншого державного підприємства — ДП „Львіввугілля“ (об’єкти соціальної сфери, адмінбудівлі тощо), у зв’язку із заборгованістю за спожиту електричну енергію», — йдеться у повідомленні.

За правилами Кодексу систем розподілу, ОСР не може ігнорувати такі запити, тож зобов’язаний відключити споживача, що накопичив борги.

Під обмеження потрапляють не лише виробничі об’єкти, а й приміщення соціальної інфраструктури, включно із санаторієм «Ровесник». Це означає, що переселенці, які там проживають, можуть залишитися без електрики повністю.

«Львівобленерго» ще 8 грудня офіційно попередило «Львіввугілля» про планове припинення електроживлення, а також звернулося до Львівської ОВА з проханням забезпечити резервні джерела живлення для кімнат, де перебувають ВПО.

Реклама

У компанії наголосили, що вся відповідальність за можливі наслідки знеструмлення лежить на керівництві «Львіввугілля», адже саме через борги виникла критична ситуація.

Скільки людей можуть залишитися без світла

За інформацією народного депутата Михайла Волинця, у санаторії мешкають 120 переселенців, серед них 20 дітей. Він пояснює, що борги утворилися через блокування рахунків підприємства податковою службою.

Йдеться про штрафи ще 2001 року, які продовжують нараховуватися. Через це шахтарському підприємству не виплатили половину зарплати за жовтень та повністю — за листопад, і коштів для погашення заборгованості за електрику немає.

Нагадаємо, в одному з міст України запроваджують режим жорсткої економії світла. А саме йдеться про Житомир.