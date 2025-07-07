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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
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1 хв

На Львівщині поліція покарала тата, який посадив за кермо 8-річну дитину: що йому за це буде

Батько-блогер дозволив 8-річній доньці водити авто на Львівщині: на нього чекає значний штраф і позбавлення прав.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Батько-блогер дозволив 8-річній доньці водити авто на Львівщині

Батько-блогер дозволив 8-річній доньці водити авто на Львівщині / © Національна поліція України

На Львівщині поліція притягнула до відповідальності 28-річного чоловіка, який дозволив своїй 8-річній доньці керувати автомобілем. Відео цього «уроку» водіння він опублікував у соцмережах, де його й помітили правоохоронці 7 липня.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції Львівської області.

Як з’ясувалося, це не перший випадок, коли батько саджав дитину за кермо, знімав це на відео і викладав у мережу. За такі дії на нього склали два адміністративні протоколи: за невиконання батьківських обов’язків (ч. 2 ст. 184 КУпАП) та за передачу керування транспортним засобом особі без прав (ч. 5 ст. 126 КУпАП).

Тепер чоловіку загрожує штраф у розмірі 42 500 гривень, а також позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років. Крім того, його автомобіль може бути конфіскований.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік застряг у власній ванній кімнаті — між душовою кабіною та ванною і не міг вибратися самостійно. Визволяти його приїздили рятувальники.

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