На Львівщині батько зґвалтував власного малолітнього сина

На Львівщині батько зґвалтував малолітнього сина: суд виніс вирок / © Прокуратура міста Києва

На Львівщині батько зґвалтував свого малолітнього сина, коли вдома нікого з інших членів сім’ї не було.

Про це йдеться у вироку Радехівського райсуду, яку оприлюднили в Єдиному судовому реєстрі.

Злочин стався у серпні цього року. Чоловік зґвалтував малолітнього сина у серпні цього року, перебуваючи з ним вдома наодинці. Він роздягнув хлопчика, коли той грався у телефоні, і зґвалтував його. Скільки років дитині, не уточнюється, проте вказано, що малолітній не досяг 14-річного віку.

«Скориставшись безпорадним станом малолітнього, який в той час дивився у мобільний телефон, користуючись відсутністю уваги сторонніх осіб, у приміщенні будинку підозрюваний зняв з малолітнього одяг, вчинив дії сексуального характеру, пов`язані із анальним проникненням в тіло останнього з використанням власних геніталій, вчинивши з ним статевий акт», — йдеться у судовому реєстрі.

