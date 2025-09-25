ТСН у соціальних мережах

Львів
278
1 хв

На Львівщині батько зґвалтував власного малолітнього сина

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
На Львівщині батько зґвалтував малолітнього сина: суд виніс вирок

На Львівщині батько зґвалтував малолітнього сина: суд виніс вирок / © Прокуратура міста Києва

На Львівщині батько зґвалтував свого малолітнього сина, коли вдома нікого з інших членів сім’ї не було.

Про це йдеться у вироку Радехівського райсуду, яку оприлюднили в Єдиному судовому реєстрі.

Злочин стався у серпні цього року. Чоловік зґвалтував малолітнього сина у серпні цього року, перебуваючи з ним вдома наодинці. Він роздягнув хлопчика, коли той грався у телефоні, і зґвалтував його. Скільки років дитині, не уточнюється, проте вказано, що малолітній не досяг 14-річного віку.

«Скориставшись безпорадним станом малолітнього, який в той час дивився у мобільний телефон, користуючись відсутністю уваги сторонніх осіб, у приміщенні будинку підозрюваний зняв з малолітнього одяг, вчинив дії сексуального характеру, пов`язані із анальним проникненням в тіло останнього з використанням власних геніталій, вчинивши з ним статевий акт», — йдеться у судовому реєстрі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині хлопці 15 та 20 років зґвалтували свого 14-річного знайомого і зняли це на відео.

278
