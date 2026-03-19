ТСН у соціальних мережах

Львів
329
2 хв

На Львівщині багатодітну матір змусили повернути державі соціальні виплати

На Львівщині багатодітна мати повернула державі соціальні виплати, які вона отримала незаконно.

Багатодітну матір змусили повернути державі гроші

У Львівській області засудили багатодітну матір, яка організувала схему отримання компенсації за послуги няні, які фактично ніхто не надавав. За пів року вона встигла привласнити понад 50 тисяч бюджетних гривень, частину з яких віддала спільнику з месенджера.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

Схема через Viber та «Нову пошту»

У серпні 2024 року мешканка Дрогобича через застосунок Viber познайомилася з невстановленою особою. Анонім запропонував жінці схему: оформити документи на отримання державної компенсації за послугу «муніципальна няня» для її малолітньої дитини з інвалідністю. Головна умова — послуги надаватися не будуть, а нараховані державою кошти спільники ділитимуть порівну.

Жінка погодилася і отримала через «Нову пошту» вже підписаний з боку «виконавця» договір. Протягом семи місяців (від серпня 2024-го до лютого 2025 року) вона справно подавала до соцзахисту фіктивні акти виконаних робіт та розрахункові документи.

Результат схеми:

  • Загальна сума отриманих коштів: 50 985 гривень.

  • Сума, яку жінка залишила собі: 25 492 гривні.

  • Іншу половину вона перерахувала невідомому організатору.

Що розповіла жінка у суді

На суді обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила, що має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, і саме скрутне матеріальне становище штовхнуло її на злочин. До моменту винесення вироку жінка встигла добровільно повернути державі свою частку «прибутку» — ті самі 25 тисяч гривень.

Суд врахував ці обставини:

  • Щире каяття та активне сприяння слідству.

  • Добровільне відшкодування половини збитків.

  • Наявність на утриманні дитини-інваліда.

Вирок суду

Дрогобицький міськрайонний суд визнав жінку винною та засудив до 1 року іспитового терміну.

Суд також постановив повернути жінці її мобільні телефони (Xiaomi та ZTE) та банківські картки, які були вилучені під час обшуку. Справжнього організатора схеми, з яким жінка спілкувалася у Viber, наразі шукають у межах окремого кримінального провадження.

329
Наступна публікація

