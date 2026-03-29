На Львівщині автомобіль врізався у маршрутку з пасажирами: є потерпілі (фото)

ДТП на Львівщині / © Facebook / Поліція Львівської області

У Львівській області в селі Нове Село Chevrolet Aveo виїхав на зустрічну смугу та врізався в рейсовий автобус, що перевозив пасажирів до Львова. Внаслідок удару четверо осіб опинилися в лікарні.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, аварія трапилася близько 10:50. За кермом легковика перебувала 23-річна місцева мешканка.

Водійка Chevrolet Aveo не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху. Там відбулося лобове зіткнення з автобусом маршруту «Стронятин — Нове Село — Куликів — Львів», яким керував 69-річний чоловік.

Унаслідок ДТП травми отримали:

23-річна водійка Chevrolet;

16-річна пасажирка легковика;

15-річна дівчина — пасажирка автобуса;

75-річна жінка — пасажирка автобуса.

Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів регіону.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Наслідки ДТП на Львівщині / © Facebook / Поліція Львівської області

Санкція статті передбачає:

обмеження волі на строк до трьох років ;

позбавлення права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

