- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 1 хв
На Львівщині автомобіль врізався у маршрутку з пасажирами: є потерпілі (фото)
У Львівській області сталась ДТП, в якій постраждало четверо людей.
У Львівській області в селі Нове Село Chevrolet Aveo виїхав на зустрічну смугу та врізався в рейсовий автобус, що перевозив пасажирів до Львова. Внаслідок удару четверо осіб опинилися в лікарні.
Про це повідомили в поліції Львівської області.
За даними правоохоронців, аварія трапилася близько 10:50. За кермом легковика перебувала 23-річна місцева мешканка.
Водійка Chevrolet Aveo не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху. Там відбулося лобове зіткнення з автобусом маршруту «Стронятин — Нове Село — Куликів — Львів», яким керував 69-річний чоловік.
Унаслідок ДТП травми отримали:
23-річна водійка Chevrolet;
16-річна пасажирка легковика;
15-річна дівчина — пасажирка автобуса;
75-річна жінка — пасажирка автобуса.
Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів регіону.
Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Санкція статті передбачає:
обмеження волі на строк до трьох років;
позбавлення права керувати транспортними засобами на аналогічний термін.
Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.
