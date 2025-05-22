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- Львів
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На Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК
У Новому Роздолі військового повалили на землю та били ногами по голові після прохання пред’явити документи.
У Новому Роздолі Львівської області 21 травня група чоловіків жорстоко побила ветерана війни Нестора Дидика, який служить у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.
Група чоловіків повалила Дидика на землю і била ногами по голові, через що ветеран потрапив до лікарні. У ТЦК повідомили подробиці інциденту, який стався у місті Новий Розділ близько 23:00.
«Старший солдат Нестор Дидик брав участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних громадян. На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред’явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почали наносити удари військовослужбовцю. Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців», — йдеться у повідомленні обласного ТЦК.
Постраждалого госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги. Зараз Дидик перебуває у лікарні з гематомами на обличчі та переломом ребер. Лікарі ще встановлюють остаточний діагноз.
За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
«Застерігаємо: подібні факти нападу на військовослужбовців не минатимуть для нападників просто так. Відповідальність буде невідворотною і з реальними термінами», — акцентували у ТЦК.
Що відомо про Нестора Дидика?
Нестор Дидик — учасник Революції Гідності 2014 року. У лютому 2022 року як доброволець у складі 103-ї окремої бригади Сил тероборони ЗСУ став на захист України у війні з Росією. Дидик воював на Донеччині, Луганщині і Харківщині. Захисника перевели на службу до ТЦК за станом здоров’я.
Нагадаємо, 21 травня і в самому Львові стався напад на працівника ТЦК та поліцейського під час вручення повістки. Один з чоловіків застосував проти військовослужбовця та поліцейського, імовірно, перцевий газ.
Водночас у середині травня у Вінниці розгорівся скандал з обласним ТЦК, чий працівник побив мобілізованого, який перебував у розшуку. Чоловіка доправили до військкомату, аби відправити далі до навчального центру, і застосували до нього фізичну силу.