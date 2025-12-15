На Львівщині 25-річний юнак побив військового до реанімації та знімав це на відео

25-річний нападник побив військового / © Поліція Львівської області

Реклама

На Львівщині 25-річний хлопець жорстоко побив 45-річного чоловіка — військового, який перебував на реабілітації.

Про це повідомляють поліція і прокуратура Львівської області.

Конфлікт стався 12 грудня ввечері одному з сіл Яворівського району поблизу магазину. Між двома чоловіками — 42-річним місцевим жителем і 25-річним мешканцем сусіднього села — виник конфлікт. Причиною було зауваження, яке військовий зробив товаришеві підозрюваного.

Реклама

Словесна суперечка продовжилася на вулиці і переросла в шарпанину неподалік магазину. Військовослужбовець намагався уникнути бійки, проте нападник продовжував завдавати ударів кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі.

Окрім цього, після побиття хлопець, кепкуючи, знімав потерпілого військового на телефон, зухвало запитуючи, як той «почувається» та чи має якісь «скарги».

Продавчині викликали екстрену допомогу. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Медики діагностували у нього, зокрема субдуральний крововилив — зараз він перебуває в реанімації.

Нападникові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в Одесі звільненого з полону морпіха військовослужбовці ТЦК побили та заштовхали до автомобіля.





