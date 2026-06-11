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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

На Львів суне погодний Армагедон: в області вже вирує, синоптики попередили про небезпеку

У Львові та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Чорна хмара суне до Львова

Чорна хмара суне до Львова / © із соцмереж

На Львів у понеділок, 11 червня, насувається гроза: саме місто і область вже потроху накриває армагедон.

Про це повідомляє Telegram-канал «Захід Головне».

У Львові на вулиці сильні пориви вітру та погана погода. Уникайте дерев та прогулянок в парках, задля власної безпеки. Ситуація на вулиці радше нагадує апокаліптичну погоду, пише Telegram-канал «Львівич».

У Львівській області вже падає дощ.

Мапа погоди 11 червня

Мапа погоди 11 червня

Гроза на Львівщині / Відео: «Захід Головне»

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища у Львові та оласті. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«По території Львівської області: 11 червня гроза, вдень подекуди пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, град. По місту Львову: 11 червня гроза, вдень пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, град», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 11 червня, очікується слабка магнітна буря зеленого рівня. Вона матиме К-індекс 3,7.

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Дата публікації
Кількість переглядів
99
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