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- Львів
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На Львів суне погодний Армагедон: в області вже вирує, синоптики попередили про небезпеку
У Львові та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
На Львів у понеділок, 11 червня, насувається гроза: саме місто і область вже потроху накриває армагедон.
Про це повідомляє Telegram-канал «Захід Головне».
У Львові на вулиці сильні пориви вітру та погана погода. Уникайте дерев та прогулянок в парках, задля власної безпеки. Ситуація на вулиці радше нагадує апокаліптичну погоду, пише Telegram-канал «Львівич».
У Львівській області вже падає дощ.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища у Львові та оласті. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
«По території Львівської області: 11 червня гроза, вдень подекуди пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, град. По місту Львову: 11 червня гроза, вдень пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с, град», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 11 червня, очікується слабка магнітна буря зеленого рівня. Вона матиме К-індекс 3,7.