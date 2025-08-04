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- Львів
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На кордоні з Польщею тимчасово не працює один з пунктів пропуску: у чому причина
Пункт пропуску не працює через відсутність електропостачання.
У Львівській області тимчасово припинено пропуск осіб та транспорту через пункт пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram.
Станом на 10:00 4 серпня в пункті пропуску «Краківець» (Яворівський район, Львівщина) повністю відсутнє електроживлення, що унеможливлює роботу прикордонних служб. Через це призупинено рух у обох напрямках — на в’їзд до України та виїзд за кордон.
За даними Державної прикордонної служби України, наразі на виїзд з України очікує 30 автомобілів, а на в’їзд — 60.
Фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання. Прикордонники просять врахувати цю ситуацію при плануванні поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 серпня Росія скасувала дію 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску з Україною. Частина з цих ПП фактично розташована на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.