На кордоні з Польщею тимчасово не працює один з пунктів пропуску: у чому причина

Пункт пропуску «Краківець» / © Державна прикордонна служба України

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У Львівській області тимчасово припинено пропуск осіб та транспорту через пункт пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram.

Станом на 10:00 4 серпня в пункті пропуску «Краківець» (Яворівський район, Львівщина) повністю відсутнє електроживлення, що унеможливлює роботу прикордонних служб. Через це призупинено рух у обох напрямках — на в’їзд до України та виїзд за кордон.

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За даними Державної прикордонної служби України, наразі на виїзд з України очікує 30 автомобілів, а на в’їзд — 60.

Фахівці вже працюють над відновленням енергопостачання. Прикордонники просять врахувати цю ситуацію при плануванні поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 серпня Росія скасувала дію 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску з Україною. Частина з цих ПП фактично розташована на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.