ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Моторошна ДТП з мотоциклом і бусом сталася на Львівщині: які наслідки (фото)

Поліція розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася в Яворівському районі на Львівщині. В аварії загинув один з водіїв.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Розбитий у ДТП на Львівщині мотоцикл

Розбитий у ДТП на Львівщині мотоцикл / © Поліція Львівської області

У Львівській області ввечері 18 вересня лоб у лоб зіткнулися мотоцикл Honda RCX та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. У ДТП загинув водій двоколісного.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Моторошна аварія сталася близько 19:20 на автодорозі «Жорниська-Карачинів» неподалік від села Вороців Яворівського району.

За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Honda RCX, яким керував 50-річний житель району, та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 39-річного жителя одного з селищ Яворівського району.

Через отримані в аварії травми водій мотоцикла загинув на місці ДТП.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання за це передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом на термін до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото з місця ДТП з мотоциклом та мікроавтобусом у Львівській області / © Поліція Львівської області

Фото з місця ДТП з мотоциклом та мікроавтобусом у Львівській області / © Поліція Львівської області

Фото з місця ДТП з мотоциклом та мікроавтобусом у Львівській області / © Поліція Львівської області

Фото з місця ДТП з мотоциклом та мікроавтобусом у Львівській області / © Поліція Львівської області

Нагадаємо, у липні в ДТП за участю мотоцикла та трактора в Івано-Франківській області загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Аварія сталася на трасі Мукачево — Львів поблизу села Бабухів. Мотоцикл, яким керував політик, врізався у причіп трактора.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie