Моторошна ДТП з мотоциклом і бусом сталася на Львівщині: які наслідки (фото)

Розбитий у ДТП на Львівщині мотоцикл / © Поліція Львівської області

У Львівській області ввечері 18 вересня лоб у лоб зіткнулися мотоцикл Honda RCX та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. У ДТП загинув водій двоколісного.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Моторошна аварія сталася близько 19:20 на автодорозі «Жорниська-Карачинів» неподалік від села Вороців Яворівського району.

За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Honda RCX, яким керував 50-річний житель району, та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 39-річного жителя одного з селищ Яворівського району.

Через отримані в аварії травми водій мотоцикла загинув на місці ДТП.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання за це передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом на термін до 3 років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото з місця ДТП з мотоциклом та мікроавтобусом у Львівській області / © Поліція Львівської області

