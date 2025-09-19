- Дата публікації
-
Львів
- 159
- 1 хв
Моторошна ДТП з мотоциклом і бусом сталася на Львівщині: які наслідки (фото)
Поліція розслідує обставини смертельної ДТП, що сталася в Яворівському районі на Львівщині. В аварії загинув один з водіїв.
У Львівській області ввечері 18 вересня лоб у лоб зіткнулися мотоцикл Honda RCX та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. У ДТП загинув водій двоколісного.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Моторошна аварія сталася близько 19:20 на автодорозі «Жорниська-Карачинів» неподалік від села Вороців Яворівського району.
За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Honda RCX, яким керував 50-річний житель району, та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 39-річного жителя одного з селищ Яворівського району.
Через отримані в аварії травми водій мотоцикла загинув на місці ДТП.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання за це передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом на термін до 3 років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у липні в ДТП за участю мотоцикла та трактора в Івано-Франківській області загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Аварія сталася на трасі Мукачево — Львів поблизу села Бабухів. Мотоцикл, яким керував політик, врізався у причіп трактора.