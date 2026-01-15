Момент влучання "Шахеда" у Львові потрапив на відео

Реклама

Під час атаки на Львів рано-вранці 15 січня момент падіння дрона «Шахед» біля пам’ятника Степанові Бандері потрапив на відео.

Ролик поширюють телеграм-канали.

На кадрах видно, що біля пам’ятника Бандері працює жінка, яка прибирає сніг. В якийсь момент ворожий безпілотник падає прямісінько на дитячий майданчик, розташований поряд, стається вибух і спалахує полум’я.

Реклама

Цікаво, що в цей час прибиральниця снігу зупиняється лише на мить, після чого продовжує свою роботу.

Дата публікації 08:07, 15.01.26 Кількість переглядів 4 Відео прильоту «Шахеда» у Львові 15 січня

Атака на Львів 15 січня: що відомо

Уранці 15 січня ворожий дрон атакував фактично центр Львова, впавши на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степанові Бандері. Постраждалих немає, але вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, та вибила вікна у корпусі політехніки і навколишніх житлових будинках. Через атаку тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького, що спричинило зміни в роботі громадського транспорту.