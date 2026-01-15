ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Місце влучання «Шахеда» біля пам’ятника Бандері у Львові

Місце влучання «Шахеда» біля пам’ятника Бандері у Львові / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв
Місце влучання «Шахеда» біля пам’ятника Бандері у Львові

Момент влучання "Шахеда" у Львові потрапив на відео

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як

Під час атаки на Львів рано-вранці 15 січня момент падіння дрона «Шахед» біля пам’ятника Степанові Бандері потрапив на відео.

Ролик поширюють телеграм-канали.

На кадрах видно, що біля пам’ятника Бандері працює жінка, яка прибирає сніг. В якийсь момент ворожий безпілотник падає прямісінько на дитячий майданчик, розташований поряд, стається вибух і спалахує полум’я.

Цікаво, що в цей час прибиральниця снігу зупиняється лише на мить, після чого продовжує свою роботу.

Атака на Львів 15 січня: що відомо

Уранці 15 січня ворожий дрон атакував фактично центр Львова, впавши на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степанові Бандері. Постраждалих немає, але вибухова хвиля зачепила тракториста, який прибирав сніг, та вибила вікна у корпусі політехніки і навколишніх житлових будинках. Через атаку тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького, що спричинило зміни в роботі громадського транспорту.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie