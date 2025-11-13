ТСН у соціальних мережах

Львів
67
1 хв

Мобілізований по дорозі до частини втік і маршруткою повернувся додому: його суворо покарали

Житель Львівщини втік, коли його везли на службу до військової частини у Сумах.

Марія Бойко
Мобілізований по дорозі до частини втік і маршруткою повернувся додому: його суворо покарали

Військовий отримав покарання через СЗЧ / © скриншот з відео

У Львівській області до 5 років та 6 місяців позбавлення волі засудили військовослужбовця, який втік дорогою до навчального центру. Перебуваючи у СЗЧ, він вкрав мотоцикл.

Про це йдеться у вироку Шептицького міського суду Львівської області.

За даними суду, житель Львівщини, будучи мобілізованим, “від 19.05.2025 до 17.09.2025 був відсутній на службі без поважних причин і не виконував свої службові обов`язки”.

Крім того, він у вересні 2025 року вкрав посеред вулиці мотоцикл.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що дійсно вкрав мотоцикл. Крім того, житель Львівщини зазначив, що «його везли з тренувального центру у військову частину м. Суми, однак у м. Полтаві на автовокзалі залишив свої речі, щоб його не викрили та поїхав маршруткою додому, де перебував увесь час».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 407 КК України. Його засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові до 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який служив у прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. Військовий втік з частини і на 9 місяців повернувся до цивільного життя.

67
