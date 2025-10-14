Мобілізація єдиного сина, який доглядав за лежачим батьком: чим завершилася історія і чи покарають ТЦК

82-річний Йосип, який ледь не залишився без єдиного опікуна / © Hromadske.ua

Єдиного сина тяжкохворого чоловіка з Львівщини, якого незаконноо мобілізували, коли він прийшов у ТЦК продовжувати відстрочку, звільнили з військової служби. А очільника місцевого ТЦК судитимуть за перевищення повноважень

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

44-річний Володимир Маліцький — єдиний доглядальник свого тяжкохворого 82-річного батька, котрий навіть не може встати з ліжка. Коли Володимир пішов до ТЦК подовжувати відстрочку, яку потрібно оновлювати щотри місяці, його мобілізували, бо не вистачило однієї довідки з Пенсійного фонду.

«Після публікації в медіа про випадок у селі Сасів на Львівщині прокурори оперативно відреагували на повідомлення про чоловіка з інвалідністю, який залишився без догляду після мобілізації свого єдиного сина. Інформація підтвердилась: чоловіка дійсно було призвано на службу з порушенням вимог закону, оскільки на його утриманні перебував батько — особа з інвалідністю І групи, а інших родичів, здатних здійснювати догляд, не було», — розповіли в Офісі генпрокурора.

У відомстві запевнили, що питання про звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами було вирішено у найкоротші строки.

Крім того, прокуратура ініціювала службове розслідування щодо посадових осіб Золочівського районного ТЦК для встановлення причин та умов незаконного призову.

За його результатами на тимчасово виконуючого обов’язки керівника складено адміністративний протокол за перевищення службових повноважень військовою службовою особою (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП). Матеріали скеровано до суду для розгляду.

Нагадаємо, що селі Сасів Золочівського району Львівської області літній чоловік, прикований до ліжка, залишився сам у будинку без догляду. Його єдиний син, який раніше піклувався про нього, був мобілізований, коли прийшов до ТЦК подовжувати відстрочку. Крім старенького дідуся, без догляду лишилася численна худоба у господарстві — дві корови, три бики, свині і десятки голів птиці.