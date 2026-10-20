Місто на заході України залишилося без світла через атаку РФ: воду подаватимуть за графіком

Відключення світла / © Associated Press

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Російська атака 20 жовтня пошкодила об’єкт «Укренерго» на Львівщині. Через це майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла.

Про це «Суспільному» повідомив голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх.

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За його словами, Новояворівськ та прилеглі села, які обслуговує «Укренерго», повністю знеструмлені. Водночас частина громади залишається зі світлом, оскільки її живлять інші постачальники.

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«Найбільше людей — це під 30 тисяч зараз без світла у Новояворівську», — уточнив Володимир Мацелюх.

За його словами, окрім відсутності електроенергії, у Новояворівську повністю зупинилося централізоване водопостачання.

Також він додав, що місцеві об’єкти вже перевели на резервні джерела живлення, що дозволить подавати воду жителям за погодинним графіком.

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Нагадаємо, 20 жовтня у Львові під час повітряної тривоги жовтого рівня сталися вибухи. Чергову повітряну тривогу у Львові оголосили о 10:46.

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Вона тривала майже півтори години. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про реактивний БпЛА курсом на місто.

Також на Львівщині пізно ввечері 19 жовтня російський безпілотник двічі атакував енергетичний обʼєкт.

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