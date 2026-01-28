Місто досі в диму: що відбувається у Бродах після вчорашнього «прильоту»

Атака на Броди. / © Управління ДСНС у Львівській області

У Бродах Львівської області досі спостерігається задимленість після атаки безпілотника по обʼєкту інфраструктури зранку 27 січня.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Сьогодні зранку у місті зафіксували помірне підвищення концентрації оксиду вуглецю, яке не несе загрози для здоров’я мешканців.

“Для більшості людей – жодних обмежень. Людям із хронічними захворюваннями дихальної системи рекомендують тимчасово обмежити тривалі прогулянки. Виходячи на вулицю, надягайте маску”, - наголосив чиновник.

Окрім того, місцевим мешканцям радять поки що утриматися від провітрювання приміщень,

Атака на Броди

Зранку 27 січня РФ вдарила по Львівській області. Росіяни вдарили БпЛА по об’єкту інфраструктури. Згодом стало відомо, що було атаковано об’єкт «Нафтогазу» на Львівщині. Ймовірно, нафтопроводу «Дружба».

Через "приліт" у Бродах виникли задимлення та різкий запах. Фахівці здійснювали заміри стану повітря. Було виявлено перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Радіаційний фон - у межах норми.

Окрім того, у місті 27 січня було скасовано навчання у школах. Дистанційка також запланована і на 28 січня. Дитячі садочки продовжили роботу, але за умови щільно зачинених вікон і дверей.