Мережа гула про побиття звільненого з полону бійця військовими ТЦК: що сталося насправді

Вчора у соцмережах поширили інформацію, що нібито військові ТЦК побили ногами і залили балончиком ветерана війни, який був у полоні понад 2 роки.

Зокрема, про це писали у регіональному пабліку «Так люблю той Львів, що бракує ми слів».

«Ситуація трапилась між 19:00 і 19:05. Ветеран 2002 року народження. Документи при собі мав, був з важким наплічником і шевронами на одязі. Зі слів постраждалого, він почав до них сваритися, щось кинув в їхню машину. Вони вибігли, він почав тікати, його наздогнали і жорстоко побили (ударами ніг по голові), і запшикали балончиком. Після цього одразу втекли», — йшлося в повідомленні.

Офіційного коментаря від Нацполіції чи Львівського обласного ТЦК на момент публікації новини не було.

Що трапилося насправді

Проте заступник міського голови Львова з питань ветеранів, ветеран-десантник Андрій Жолоб пояснив, що трапилося насправді. За його словами, побилися двоє військових.

«Побилися двоє військовослужбовців в результаті взаємних образ (ветеран, який був 3 роки у полоні і військовослужбовець ТЦК, який переведений після поранення власне в цей підрозділ). Спровокував конфлікт власне колишній військовополонений, сам це визнав і забрав заяву з поліції (ні, ніхто на нього не тиснув і не обіцяв знову мобілізувати — бо зараз зрадолюби знову здогадок насиплють», — написав Жолоб.

Він запевнив, що двоє військових «розійшлися миром».

Можемо припустити, що читачі так швидко повірили у чутки про побиття ветерана працівниками ТЦК, бо схожа історія дійсно мала місце — лише в Одесі. Минулого місяця там звільненого з полону морпіха, захисника Маріуполя військовослужбовці ТЦК побили та заштовхали до автомобіля. За скоєне військових ТЦК будуть судити.