Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
2 хв

Мережа гула про побиття звільненого з полону бійця військовими ТЦК: що сталося насправді

Мережу сколихнули чутки про нібито жорстокий напад працівників ТЦК на ветерана, який пройшов три роки полону. Проте за гучними заголовками регіональних пабліків ховалася інша правда.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
У мерії Львова пояснили бійку між колишнім полоненим та пораненим бійцем ТЦК

У мерії Львова пояснили бійку між колишнім полоненим та пораненим бійцем ТЦК / © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Вчора у соцмережах поширили інформацію, що нібито військові ТЦК побили ногами і залили балончиком ветерана війни, який був у полоні понад 2 роки.

Зокрема, про це писали у регіональному пабліку «Так люблю той Львів, що бракує ми слів».

«Ситуація трапилась між 19:00 і 19:05. Ветеран 2002 року народження. Документи при собі мав, був з важким наплічником і шевронами на одязі. Зі слів постраждалого, він почав до них сваритися, щось кинув в їхню машину. Вони вибігли, він почав тікати, його наздогнали і жорстоко побили (ударами ніг по голові), і запшикали балончиком. Після цього одразу втекли», — йшлося в повідомленні.

Офіційного коментаря від Нацполіції чи Львівського обласного ТЦК на момент публікації новини не було.

Що трапилося насправді

Проте заступник міського голови Львова з питань ветеранів, ветеран-десантник Андрій Жолоб пояснив, що трапилося насправді. За його словами, побилися двоє військових.

«Побилися двоє військовослужбовців в результаті взаємних образ (ветеран, який був 3 роки у полоні і військовослужбовець ТЦК, який переведений після поранення власне в цей підрозділ). Спровокував конфлікт власне колишній військовополонений, сам це визнав і забрав заяву з поліції (ні, ніхто на нього не тиснув і не обіцяв знову мобілізувати — бо зараз зрадолюби знову здогадок насиплють», — написав Жолоб.

Він запевнив, що двоє військових «розійшлися миром».

Можемо припустити, що читачі так швидко повірили у чутки про побиття ветерана працівниками ТЦК, бо схожа історія дійсно мала місце — лише в Одесі. Минулого місяця там звільненого з полону морпіха, захисника Маріуполя військовослужбовці ТЦК побили та заштовхали до автомобіля. За скоєне військових ТЦК будуть судити.

Дата публікації
Кількість переглядів
482
